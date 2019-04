Pronostic Nantes Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lyon stoppe l’hémorragie à Nantes !

L'un des matchs avancés de la 32e journée de Ligue 1 met aux prises deux formations sur des dynamiques négatives : le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. Les Canaris restent sur 4 défaites consécutives mais possèdent 7 points d'avance sur le 1er barragiste, ce qui devrait être suffisant pour se maintenir. Après des défaites assez logiques face à Reims, le PSG et Lille, les hommes de coach Vahid ont perdu à Toulouse la semaine dernière (1-0). Eliminé en demi-finale de la Coupe de France et humilié à domicile par la lanterne rouge dijonnaise (3-1), Lyon reste sur une terrible semaine. En conflit avec ses supporters, le club rhodanien est sous pression mais peut toujours accrocher la 2place, d'autant plus que Lille reçoit le PSG lors de cette même journée. La tête dans le seau face aux Bourguignons, les Lyonnais doivent absolument se reprendre et la Beaujoire semble être l'endroit idéal. Loin du tumulte de ses fans, le club de Jean Michel Aulas devrait reprendre sa marche en avant dans cette dernière ligne droite.