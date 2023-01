Pronostic Nantes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes - OL : le Lyon croque les canaris

Le FC Nantes avait vécu une superbe saison l’an passé, avec en point d’orgue sa victoire en finale de la Coupe de France. Dans le championnat, les hommes d’Antoine Kombouaré n’avaient pas été en reste en pratiquant un jeu très plaisant malgré une place finale dans le milieu de tableau. Pour ce nouvel exercice, les Nantais ont plus de difficultés et pointent en 15position avec seulement 4 points d’avance sur la zone de de relégation. Avec son effectif limité et pas renforcé comme le voulait son coach, le club nantais paye certainement l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours puisqu’il est également qualifié en Europa League, où il affrontera la Juventus en 16de finale. Après avoir connu une entame délicate, la formation de Loire-Atlantique a montré des signes de progrès lors des dernières semaines. En effet, le FCNA ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 7 dernières journées face à Reims. Depuis la reprise, les Canaris ont fait un nul à Troyes (0-0) et ont battu Auxerre à domicile (1-0) sur une réalisation de Coco. Ces points pris face à des adversaires directs au maintien ont été suivis par une qualification en Coupe de France, en dominant le club amateur de Vire (0-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique Lyonnais est l’une des déceptions de la saison. Annoncé comme un candidat au Top 3, le club rhodanien se retrouve seulement en 8position et est devancé par tous ses concurrents directs. Le club lyonnais accuse déjà 9 points de retard sur les places européennes. Après avoir brillamment remporté son match de reprise face à Brest (2-4) avec un Cherki inspiré, l’OL s’est fait piéger à domicile par Clermont (0-1) sur un penalty en fin de match. L’arrivée de Laurent Blanc n’a pas permis de résoudre tous les problèmes qui touchent le club cher au président Aulas. Le week-end passé, les Rhodaniens se sont repris en Coupe de France en dominant difficilement le FC Metz (2-1) avec notamment un but du jeune Barcola. Cette qualification obtenue dans la douleur permettra à l’OL d’affronter Chambéry en 16. Après avoir rapatrié les Tolisso et Lacazette (10 buts) cet été, Dejan Lovren, ancien Gone est venu s’ajouter à cette liste des anciens du club revenus au bercail. Le Croate pourrait être dans le groupe pour ce déplacement à Nantes. Depuis plusieurs rencontres, Blanc fait confiance au jeune Cherki (buteur à Brest comme Lacazette) qui doit passer un pallier pour devenir l’un des cadres de cette formation. Historiquement, ce choc sourit plutôt très bien aux Lyonnais ces dernières années avec 5 victoires de l'OL sur les 5 derniers duels. Déterminé à se reprendre suite à son faux-pas face à Clermont, Lyon pourrait décrocher les 3 points en Loire-Atlantique.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !