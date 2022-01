Pronostic Nantes Lorient : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Nantes coule Lorient

La Ligue 1 nous offre de nombreux derbys bretons dont ce Nantes – Lorient. En grande difficulté la saison dernière, le FC Nantes s'était sauvé lors des barrages en dominant Toulouse. Bien mieux parti lors de ce nouvel exercice, le club nantais est calé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 12 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que Lorient. Un succès ce dimanche permettrait aux Canaris de faire un grand pas vers le maintien. En forme ces dernières semaines, les Nantais ont récemment battu Lorient (1-0) au Moustoir dans le cadre du match aller de L1, avant d'enchaîner face à Lens (3-2) et contre Saint-Etienne (0-1). Pour débuter 2022, le FCNA avait deux matchs compliqués face à Monaco (0-0) et surtout à Nice (2-1). Dominés, les Nantais se sont logiquement inclinés face à une formation niçoise nettement plus entreprenante. Kombouaré déplore plusieurs absences avec les Castelletto, Coulibaly, Simon et Traoré retenus à la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, Lorient avait également vécu un exercice compliqué mais était parvenu à se maintenir. Les Merlus sont dans une situation semblable mais ne trouvent pas les leviers qui leur avaient permis de se sauver, à l'image d'un duo Moffi-Laurienté nettement moins efficace. Lorient est sur une terrible série de 14 journées sans la moindre victoire. En milieu de semaine, les Bretons disputaient leur match en retard face au LOSC et se sont lourdement inclinés (3-1). Le club lorientais végète dans la zone rouge à la 18place, avec un seul point de retard sur Clermont, première équipe non relégable. Avec 17 journées à disputer, les Merlus peuvent toujours se sauver mais doivent rapidement se réveiller. Au regard de la dynamique des 2 formations, Nantes devrait être en mesure de s'imposer face à des Lorientais incapables de gagner, avec un but de l'un de ses meilleurs buteurs : Kolo Muani ou Ludovic Blas (7 buts chacun cette saison en L1).