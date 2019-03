Pronostic Nantes Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lille se relance à Nantes

Quinzième de Ligue 1 avec 9 points d'avance sur le barragiste, Nantes devrait selon toute vraisemblance assurer son maintien dans l'élite. Les Canaris font de la Coupe de France une priorité, et ce, même si le tirage au sort leur a réservé l'ogre parisien en demi-finales. Pour leur dernière sortie, les hommes de Vahid Halilhodžić se sont inclinés à Reims (1-0). Marqués par une saison éprouvante émotionnellement, les Nantais n'ont remporté qu'une de leurs 4 dernières rencontres en L1, et s'attendent à souffrir face à des Lillois motivés pour conserver leur 2place.

Les hommes de Galtier ont effectué une mauvaise opération lors de la précédente journée en s'inclinant à domicile contre l'AS Monaco (0-1). À la lutte avec l'OL pour la place de dauphin du PSG, Lille se déplace à Nantes pour ramener les 3 points. Le club nordiste, très bon cette saison, vient de perdre son premier match de championnat en 2019. Ce déplacement à Nantes est propice pour relancer la machine, et cela d'autant plus que les Lillois réussissent très bien à l'extérieur ces dernières semaines (6 victoires, 1 nul). De plus, la Beaujoire réussit bien au LOSC puisqu'il faut remonter à la saison 2003-2004 pour retrouver trace d'une victoire des Canaris. Pour ce match, nous voyons Lille s'imposer à Nantes.