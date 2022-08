Pronostic Nantes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enchaîne à Nantes

Pour l'instant peu perturbé par les départs malgré sa belle saison saison passée (victoire en Coupe de France et 9place en L1), le FC Nantes a tout de même démarré de façon légèrement inquiétante son nouvel exercice. Désormais sans Kolo-Muani parti à l'Eintracht Francfort, les Nantais ont d'abord logiquement été surclassés lors du Trophée des Champions (4-0) par le Paris Saint-Germain qui semble sur une autre planète en ce début de saison. Plus embêtant, Nantes a fait match nul dimanche dernier pour son 1match de Ligue 1 face à une équipe d'Angers qui a eu beaucoup plus d'occasions franches (0-0 à l'extérieur). Les Canaris n'ont donc pas marqué sur leurs 2 premières rencontres de la saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur surprise du championnat de France 2020/21, Lille a connu une saison dernière compliquée et a donc décidé de repartir avec un nouvel entraîneur cette saison. Désormais coaché par l'excellent Paulo Fonseca qui avait tout gagné en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk, le club nordiste a en plus régénéré son effectif (départs des Celik, Botman ou Yilmaz, arrivées des Clermontois Bayo et Zedadka et des expérimentés Cabella et Martin). Si le dernier cité était blessé le week-end dernier, Lille a atomisé Auxerre pour sa rentrée en L1 (4-1). Le LOSC a démarré tambour battant avec 2 buts en moins de 5 minutes, David a repris confiance (doublé) et les recrues Cabella (passe décisive) et Zedadka (buteur) ont été bons. Sur sa lancée, Lille pourrait l'emporter à Nantes qui a mal démarré, ou du moins au moins tenir le match nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !