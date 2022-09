Pronostic Nantes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens a de l’appétit à Nantes

Après avoir connu une excellente saison l’an passé, le FC Nantes semble toucher par le revers de la médaille. En effet, grâce à son succès en Coupe de France, le club de Loire-Atlantique s’est qualifié pour l’Europa League. Les Canaris ont parfaitement fêté leur retour sur la scène européenne en dominant l’Olympiakos (2-1) dans une Beaujoire en furie. En revanche, les Nantais ont coulé lors de la 2journée en déplacement à Qarabag (3-0). Depuis le début de saison, le FCNA souffre en Ligue 1 où il n’a remporté qu’un seul match face à Toulouse. Au total, le club de Loire-Atlantique a cumulé 6 points grâce à ce succès et trois nuls. L’enchaînement des matchs semble difficile à gérer pour Kombouaré qui ne dispose pas d’une grande profondeur de banc. Le week-end passé, les Nantais ont perdu à Lorient (3-2) avant de couler à l’heure de jeu face à Qarabag en milieu de semaine.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Lens est dans une dynamique bien différente. En effet, les Sang et Or se trouvent sur le podium de Ligue 1 avec seulement deux points de retard sur le PSG et l’OM à l'orée de cette journée. A l’instar des deux saisons précédentes, le club nordiste propose un jeu très plaisant, tourné vers l’attaque. Invaincu depuis le début de saison, le club lensois a seulement perdu des points sur les pelouses d’Ajaccio et de Reims. Ces performances ont attiré l’œil des écuries européennes, puisque Franck Haise, le coach nordiste, serait sur la short-list de Brighton pour remplacer Potter, parti à Chelsea. Tenu en échec à Reims, Lens s’est repris le week-end dernier à Bollaert en dominant Troyes (1-0) grâce à une réalisation du défenseur autrichien Danso. La clé du bon départ nordiste vient de son recrutement avec les Samba, Abdul Samed ou Openda (4 buts), qui se sont rapidement adaptés au système lensois, autour duquel Fofana (2 buts) gravite. Sur sa lancée, le Racing devrait profiter de sa fraîcheur pour prendre le dessus sur une équipe nantaise qui semble fatigué.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !