Pronostic Nantes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

En grande difficulté la saison dernière, le FC Nantes s’était sauvé lors des barrages face à Toulouse. L’arrivée de Kombouaré en cours de saison avait permis aux Canaris de se maintenir dans l’élite. Cette année, le club de Loire-Atlantique a nettement mieux débuté et se trouve dans le ventre mou de la Ligue 1, en 12position, avec 8 unités d’avance sur le premier relégable, Clermont. Les Nantais ont réalisé une très belle opération le week-end dernier en s’imposant dans le derby breton face à un Lorient en crise, sur une belle réalisation en fin de partie de l’ancien Niçois Cyprien. Ce succès est venu stopper une série de 5 matchs sans la moindre victoire des Canaris. Pour son dernier match à la Beaujoire, Nantes s’était incliné face à Marseille (0-1) dans une rencontre où Nicolas Pallois avait été rapidement expulsé. Le rugueux défenseur devrait retrouver sa place ce week-end après avoir purgé son match de suspension. Offensivement, les Canaris comptent sur le remuant trio Blas (7 buts), Simon (5 buts) et Kolo Muani (4 buts) pour déstabiliser la défense lensoise.chez(EXCLU à durée limitée)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens est l'une des formations de Ligue 1 les plus agréables à voir évoluer. Le week-end dernier, les Sang et Or ont livré une très belle prestation face au Paris Saint-Germain, qui n’a pas été récompensée d’une victoire méritée, puisque Wijnaldum est parvenu à égaliser en fin de rencontre (score final 1-1). Avant cela, les Lensois avaient fait offert une très belle prestation dans l’intensité, ce qui leur avait manqué lors des dernières journées. En effet, le club nordiste avait connu quelques résultats décevants lors des semaines précédentes avec une lourde défaite à Brest (4-0) et des nuls contre Clermont (2-2) et Angers (2-2). Malgré des performances moins abouties, Lens a poursuivi de proposer son football champagne avec un Fofana (5 buts) impressionnant. Revigorés par leur prestation face au PSG, les Lensois devraient ramener un résultat de leur déplacement à Nantes en accrochant au moins un nul.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 150€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 150€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !