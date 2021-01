Pronostic Nantes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens va chercher un résultat à Nantes

Depuis l'arrivée de Raymond Domenech, Nantes est invaincu mais a pourtant perdu des places au classement, puisque ses concurrents directs ont dans le même temps gagné. Les Nantais ne comptent désormais que 3 points d'avance sur le premier non-relégable Dijon. Le club de Loire-Atlantique se doit de prendre des points lors de la venue du Racing Club de Nord pour ne pas se retrouver en fâcheuse posture. Les Canaris, version Domenech, ont tenu tête à Rennes à la Beaujoire (0-0), avant de ramener un point de Montpellier (1-1) où il est toujours difficile de se déplacer. Sans la moindre victoire depuis 10 journées, le FC Nantes est au pied du mur lors de la réception de Lens.

En face, Lens marque le coup après une excellente moitié de saison. Les Nordistes sont calés en milieu de tableau avec 13 points de plus que le premier relégable. En revanche, les Sang et Or viennent de s'incliner lors des deux dernières rencontres face à Lyon (3-2) et à Bollaert contre Strasbourg (0-1). Franck Haise et ses joueurs arrivent à la Beaujoire avec pour objectif de stopper cette spirale et de repartir sur de bonnes bases. Les Lensois ont réussi de jolis coups en déplacement depuis le début de saison avec des succès à Rennes et Monaco notamment. Face à une formation nantaise qui n'arrive plus à s'imposer, Lens semble en mesure d'accrocher au moins un nul.