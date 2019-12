Pronostic Nantes Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Peu de but entre Nantes et Dijon !

Nantes sort d'une semaine plutôt réussie, avec une victoire face à Toulouse (2-1) le week-end dernier et une très bonne prestation au Parc des Princes face au PSG, avec malheureusement une défaite au bout (0-2). Les Canaris avaient mis fin à 5 revers consécutifs en s'imposant face à Toulouse. Les hommes de Gourcuff sont désormais en 9position, à seulement 3 points de la troisième place occupée par Bordeaux. Les Nantais sont à la recherche d'un attaquant pour le prochain mercato, car actuellement le club manque cruellement de solutions à ce poste. Koulibaly joue beaucoup mais n'a inscrit que 4 buts. De son côté, Dijon a su revenir après un début de saison compliqué. Les Bourguignons sont 16mais ne possèdent qu'un point d'avance sur Metz, barragiste pour la relégation. Les hommes de Jobart font preuve d'un état d'esprit remarquable à domicile et ils l'ont prouvé une nouvelle fois (2-2) face à des Montpelliérains en forme mais privés de quasiment toute leur défense centrale à 3 (seul Hilton était là, les autres potentiels titulaires Cozza, Pedro Mendes et Congré étant absents). En déplacement, la tâche s'avère nettement plus ardue pour les Dijonnais avec 3 revers consécutifs sans avoir marqué le moindre but. Pour ce match entre deux formations qui pêchent offensivement (14 buts marqués pour Nantes en 16 journées, 11 pour Dijon) mais qui défendent bien (16 buts encaissés, 18 pour Dijon), nous voyons un match avec moins de 3 buts.