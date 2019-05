Pronostic Nantes Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes vise un 5e succès de suite face à Dijon !

Le Football Club de Nantes a connu un début d'année très compliquée mais retrouve le sourire en cette fin de saison. Les Canaris viennent d’enchaîner quatre victoires consécutives face à Lyon, le Paris Saint-Germain, Amiens et l’Olympique de Marseille. Le week-end passé au Vélodrome, les Nantais ont fait preuve d’envie et se sont logiquement imposés face à des Marseillais moribonds. Dans leur Stade de la Beaujoire, les hommes d’Halihodzic sont performants et restent sur 3 succès. Coach Vahid a trouvé son équipe et fait notamment confiance au buteur malien Coulibaly en pointe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon lutte toujours pour le maintien. Si les récentes victoires face à Lyon et Rennes ont permis aux Bourguignons d’espérer, le revers concédé la semaine passée en Normandie face à Caen (0-1), adversaire direct pour le maintien, a mis un coup de frein aux hommes de Kombouaré. De plus, le DFCO connaît de grosses difficultés hors de ses bases (8 défaites sur ses 9 derniers déplacements). Sur leur lancée, les Nantais pourraient continuer leur belle série face à Dijon.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !