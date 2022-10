Pronostic Nantes Clermont : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes marque le pas face à Clermont

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes vit des lendemains plus compliqués cette année. Bien loin de tutoyer les sommets en championnat, il ne pointe qu'en 15position du classement avec seulement 11 points dans son escarcelle après 12 rencontres. Cependant, les Canaris ont repris leur envol depuis quelques semaines. Larges vainqueurs d'un Stade Brestois en crise (4-1), ils sont passés tout près de la victoire la semaine dernière contre Nice avant d'être rejoints au score en toute fin de rencontre (1-1). Enfin, jeudi soir, les hommes d'Antoine Kombouaré sont allés arracher une victoire presque inespérée contre Qarabag (2-1) dans les derniers instants de la partie et auront l'occasion de jouer une finale la semaine prochaine contre l'Olympiakos pour tenter de se qualifier pour les 1/16de finale de la Ligue Europa.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont réalise une première partie d'exercice tout à fait correct pour ce qui n'est que la 2saison de son histoire dans l'élite. En effet, les hommes de Pascal Gastien se trouvent dans la première moitié du classement, à la 9place, et ce malgré la grosse défaite vécue à la maison la semaine dernière contre Brest (1-3). Toutefois, la thèse de l'accident est envisageable pour les Auvergnats qui restaient sur deux succès obtenus contre Ajaccio (1-3) et Auxerre (2-1) et un bon nul à Monaco (1-1). Dimanche, ils tenteront certainement de resserrer les boulons face à une équipe sans doute fatiguée par son échéance européenne de la semaine et qui pourrait déjà avoir l'esprit à celle de jeudi prochain.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Clermont encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !