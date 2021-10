Pronostic Nantes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nantes - Clermont avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes - Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 oppose le FC Nantes au Clermont Foot. La formation nantaise a connu des sueurs froides la saison dernière où elle s’est sauvée lors des barrages face à Toulouse. Pour ce nouvel exercice, les Canaris se sont repris et réalisent un départ intéressant avec une 9place au classement avec 14 points, à 3 unités du podium. Le club de Loire-Atlantique est sur une bonne dynamique puisqu’il affiche un bilan de 3 victoires, 1 nul et une défaite lors des 5 dernières journées. La semaine passée, les Canaris sont allés prendre le point du match nul dans le derby de l’Atlantique face à Bordeaux (1-1). Sur la lancée de sa fin de saison dernière, Ludovic Blas est certainement le meilleur élément du FC Nantes. Il est en tout cas le meilleur buteur de son équipe (5 buts).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Le Clermont foot est l’une des petites surprises de ce début de Ligue 1. Les Auvergnats promus ont conservé leur philosophie de jeu de la L2, tournée vers l’attaque, ce qui nous offre en général des rencontres agréables. Les hommes de Gastien ont rencontré des difficultés face aux grosses cylindrées que sont le PSG (4-0), Rennes (6-0) et Monaco (1-3) mais se sont montrés au niveau lors des autres rencontres. En début de saison, les Clermontois avaient réussi à accrocher un nul à Lyon (3-3) et ont fait mieux le week-end dernier en s’imposant à domicile face au champion de France en titre, Lille (1-0). Ce succès est venu stopper une série de 7 matchs sans la moindre victoire et a permis au CFA de remonter à la 14e place à 1 point du FCNA. Lors de son dernier déplacement, Clermont était parvenu à stopper l’incroyable série de victoires lorientaises au Moustoir (1-1) grâce à un but de Bayo (5 buts comme Blas), et espère prendre un point à la Beaujoire. Cette opposition entre Nantes et Clermont s’annonce agréable avec des buts de chaque côté, comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Nantes, et de 2 des 3 dernières rencontres de Clermont.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Clermont encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !