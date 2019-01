Pronostic Nantes Châteauroux : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Nantes vise les 1/16es face à Châteauroux !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le choc psychologique du changement d’entraineur avait parfaitement fonctionné du côté de Nantes avec 4 victoires de rang à l’arrivée de Coach Vahid. Depuis, les Canaris sont rentrés dans le rang et comptent seulement une victoire au cours des 6 dernières rencontres. Pour ce début d'année, Vahid Halihodzic veut lancer son équipe sur de bonnes bases avec la Coupe de France, d'autant que sa formation a été performante lors de ses derniers matchs à la Beaujoire (3 victoires et 1 nul). L’ancien sélectionneur du Japon compte sur son prolifique attaquant argentin Emiliano Sala, excellent lors de la première partie de saison et qui devrait rester au club malgré de nombreuses sollicitations.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dans le ventre mou de la Ligue 2, Châteauroux ne va pas faire de la Coupe de France sa priorité devant la fin de saison. 13de L2 avec seulement 5 points sur la place de Barragiste, les Castelroussins vont sans doute prendre ce match comme une rencontre de reprise. Leur bilan en déplacement en championnat ne plaide en plus pas en leur faveur avec seulement 2 victoires décrochées en 9 rencontres. Face à une formation nantaise excellente à domicile, la Berrichonne s’attend à souffrir. Pour ce match, nous voyons une victoire des Nantais.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec