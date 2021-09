Pronostic Nantes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes confirme à domicile face à Brest

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes - Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sauvé in extremis la saison passée, le FC Nantes ne veut pas revivre le même scénario. Pour cela, les Nantais ont mis le bleu de chauffe avec une entame satisfaisante. Lors de la 1journée, le FCNA était allé accrocher un bon nul à Monaco (1-1). Sur leur lancée, les hommes de Kombouaré avaient ensuite dominé le FC Metz (2-0) à la Beaujoire. Par la suite, les Canaris n’ont pas été épargnés par le calendrier avec trois rencontres difficiles face à Rennes, Lyon et Nice, toutes conclues sur des défaites malgré deux dernières prestations encourageantes. Le week-end dernier, Nantes s’attendait à souffrir face à une équipe d’Angers, auteur d’un excellent départ. Partis pied au plancher, les Nantais ont rapidement pris un avantage décisif de deux buts. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont ensuite contrôlé le match pour assurer une victoire confortable (1-4), qui les placent en milieu de tableau et confirment le bon contenu vu face à Lyon et Nice. Nantes peut compter sur son duo Ludovic Blas – Randal Kolo Muani. Les deux hommes ont inscrit 5 des 7 buts nantais depuis le début de la saison, bien épaulé par un Moses Simon très percutant sur son côté gauche.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brest semble devoir lutter pour son maintien cette saison. Désormais entraîné par Michel Der Zakarian, le club breton pointe en 18position avec 4 petits points au compteur, dans la lignée de sa fin d'exercice précédent compliquée. Depuis le début de saison, les Brestois se montrent solides avec seulement deux défaites concédées face au PSG (2-4) et contre Strasbourg (3-1). Le week-end dernier, la formation bretonne est allée chercher un nul en Auvergne face au Clermont Foot (1-1). En supériorité numérique, Brest n’est pas parvenu à contenir l’équipe auvergnate, qui a même eu des opportunités pour s’imposer en fin de match. Depuis le début de saison, Brest peut compter sur un Romain Faivre inspiré malgré ses velléités de départ mais comme la saison passée, le problème vient de la défense (déjà 11 buts encaissés en 6 matchs) malgré l'arrivée du gardien international néerlandais Bizot cet été. Au regard de ses dernières performances, enfin concrétisées par un bon résultat à Angers, Nantes dispose des moyens pour se défaire de Brest et pour s’installer dans la première partie de tableau.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !