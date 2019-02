Pronostic Nantes Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nantes - Bordeaux : le mur de l’Atlantique !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Nantes a connu beaucoup d’agitations suite à la disparition tragique de son attaquant Emiliano Sala. Après un passage à vide logique, le FCNA est désormais totalement concentré sur la lutte pour le maintien. Victorieux à Caen, les Canaris s’étaient donné un peu d’air sur la zone rouge, mais le week-end dernier, ils ont subi le retour en forme des Monégasques (1-0). Avec seulement 7 points d’avance sur le barragiste, le FCNA ne doit pas s’endormir et lutter pour son maintien. Pour leur dernier match à la Beaujoire, les Canaris avaient parfaitement débuté avant de craquer en seconde mi-temps face à Nîmes (4-2), spécialiste des retournements de situation. Mais cette défaite s’explique certainement par les circonstances extraordinaires vécues par le club. Les deux derniers matchs des Nantais ont montré une plus grande implication, les deux rencontres se terminant avec peu de buts (victoire 1-0 à Caen et défaite 1-0 au Louis II).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux fait preuve en ce moment d’une grande irrégularité, à l'image de sa saison. Les Girondins ont remporté le week-end dernier le derby de la Garonne (2-1) mais ils ont été incapables de confirmer face à la lanterne rouge guingampaise en milieu de semaine (1-1). Les Bordelais peuvent notamment remercier Nolan Roux qui a raté l’immanquable dans ce match. Les hommes de Bédouet se déplacent à Nantes avec pour ambition de ramener au moins un point. Cette rencontre s’annonce peu spectaculaire, puisque 7 des 10 derniers matchs bordelais ont offert moins de 2 buts. Pour ce derby de l’Atlantique, nous voyons un match tendu et fermé, avec moins de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !