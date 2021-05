Pronostic Nantes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes – Bordeaux : les Canaris poursuivent leur envol

Au plus mal il y a quelques semaines, le FC Nantes finit en trombe et espère se sauver lors des dernières journées. En effet, les Canaris ne comptent que 4 points de retard sur des formations comme Lorient ou Strasbourg avec 3 matchs à jouer. De plus, les hommes d'Antoine Kombouaré ont un calendrier favorable avec les réceptions de Bordeaux et Montpellier pour un déplacement chez la lanterne rouge dijonnaise, alors que se profile aussi un Strasbourg-Lorient lors de la dernière journée. Les Nantais viennent de signer deux très belles victoires face à Strasbourg (1-2) et surtout contre Brest le week-end dernier (1-4). Ces deux succès obtenus en déplacement ont redonné énormément de confiance au FC Nantes qui va tout faire pour conserver au mieux sa place actuelle de barragiste. Les Blas, Louza et Simon se sont mis en évidence lors des derniers matchs et vont vouloir enchaîner face à Bordeaux. De son côté, les Girondins ont su parfaitement profiter de l'expulsion rapide et sans doute sévère de Steven Nzonzi dimanche dernier pour décrocher un précieux succès dans l'optique du maintien. Au plus mal sportivement et administrativement, les Bordelais ont pu compter sur le soutien de leurs supporters qui ont donné de la voix à l'arrivée au stade des joueurs. Cette victoire est aussi à mettre au crédit de Jean-Louis Gasset qui n'a pas hésité à titulariser le jeune Mara, qui a signé l'unique but de la rencontre. Avec 5 points d'avance sur le maintien, Bordeaux possède un petit matelas, mais qui est loin d'être suffisant, notamment en cas de succès des Nantais ce samedi. Avant cette rencontre, les Bordelais avaient perdu 11 de leurs 13 derniers matchs. Revigorés par ces deux récentes victoires, le FC Nantes devrait se défaire d'une équipe bordelaise sans doute encore convalescente.