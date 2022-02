Pronostic Nantes Bastia : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe de France

Nantes fait le taf face à Bastia

Dans le dernier quart de finale de la Coupe de France, le FC Nantes reçoit Bastia jeudi à la Beaujoire. Les ambitions sont fortes parmi les 8 derniers qualifiés depuis l'élimination de l'épouvantail parisien par l'OGC Nice. La formation de Loire-Atlantique a une belle carte à jouer face à une formation de Bastia qui lutte pour son maintien en Ligue 2. Le club nantais réalise un exercice intéressant avec une 10place au classement général. Les Canaris sont calés dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 12 points d'avance sur le 1relégable, Metz. Le week-end dernier dans une rencontre fermée, Nantes s'est fait surprendre à Strasbourg (1-0). Pour atteindre ce cap des quarts de finale, les Nantais se sont successivement défaits de Sochaux aux tirs aux buts, de Vitré (2-0) et de Brest (2-0). Avec notamment son attaque Blas (10 buts toutes compétitions confondues), Kolo Muani (8 buts), Simon (6 passes décisives), Nantes possède un effectif de qualité capable de réaliser un joli coup en Coupe de France.

De son côté, le Sporting Club de Bastia a retrouvé la Ligue 2 cette saison après avoir remporté le championnat National. Tombés au plus bas, les Bastiais ont rapidement gravi les échelons et se trouvent actuellement en 17position de L2 avec seulement 3 points d'avance sur le 1relégable, Grenoble. Depuis le début du mois de novembre, le Sporting a passé un cap et se montre très constant dans ses résultats. En effet, lors des 15 dernières rencontres disputées (toutes compétitions confondues), Bastia ne s'est incliné qu'à 2 reprises. Le week-end dernier, les Bastiais ont concédé le nul à domicile avec Pau (1-1) à Furiani. Pour atteindre ces quarts de finale, le Sporting a réalisé deux exploits en éliminant notamment deux formations de l'élite lors des tours précédents, Clermont (2-0) et Reims (1-2). A domicile et dans une Coupe de France très ouverte, Nantes devrait faire le taf face à Bastia qui n'a que le 17e meilleur bilan de Ligue 2 en déplacement.