Pronostic Nantes Auxerre : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes prend le dessus sur Auxerre

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nantes Auxerre avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Engagé sur deux tableaux grâce à sa victoire en Coupe de France l'an dernier, le FC Nantes n'a pas failli en Europe en prenant la 2place de sa poule, derrière Fribourg certes mais devant Qarabaq et l'Olympiakos. Cela lui permettra de défier en barrages la Juventus le mois prochain. En revanche, cette débauche d'énergie européenne lui a sans doute coûté des points en championnat puisqu'il doit batailler pour éviter de tomber dans la zone rouge. Mieux avant la trêve internationale, les Canaris ont joué 2 amicaux pendant le Mondial où ils ont pu obtenir un nul contre Laval (1-1) avant de tomber contre Lorient (2-1). Et en milieu de semaine, ils se sont contentés d'un point à Troyes (0-0) avant de retrouver leur chaud public ce week-end.chez⇒ ⇒⇐ ⇐A la Beaujoire, les Nantais défieront une équipe d'Auxerre qui est à la peine pour son retour en Ligue 1. En effet, les promus sont coincés dans la zone rouge, à la 18place, avec seulement 13 points pris en 16 rencontres. Mais c'est surtout hors de ses bases que l'AJA est en souffrance. Preuve en est, les hommes de Christophe Pélissier n'ont pris qu'un petit points lors de leurs 6 derniers voyages loin de l'Abbé Deschamps. C'était contre l'assez mal classé troyen (1-1) dans un derby. Autrement, leur dernier déplacement s'est soldé par un lourd revers contre le PSG (5-0). Beaucoup trop perméables loin de leurs bases, les Auxerrois risquent de souffrir à Nantes ce dimanche.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Auxerre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !