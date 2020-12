Pronostic Nantes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers accroche un résultat à Nantes

Dans le cadre de la 16journée de Ligue 1, le FC Nantes reçoit le SCO d’Angers. Les Canaris sont engagés dans la lutte pour le maintien avec une 16place au général. La mauvaise passe traversée par le club nantais a poussé le président Kita à licencier Christian Gourcuff. Patrick Collot l’a remplacé, sans obtenir pour l'instant la réaction espérée. En effet, les Canaris ont obtenu un nul à domicile face à la lanterne rouge dijonnaise (1-1) et se sont ensuite inclinés à Reims (3-2) en milieu de semaine. Ces deux résultats face à des adversaires directs pour le maintien mettent les Canaris sous pression. Sans victoire depuis 6 journées, Nantes voit les équipes de derrière prendre des points.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO d’Angers est calé dans le ventre mou du championnat à la 9place avec 23 points, soit 12 de plus que le premier relégable. Les hommes de Stéphane Moulin se montrent cohérents depuis le début de ce nouvel exercice, et notamment en déplacement. En effet, les Angevins sont invaincus lors de leurs 4 dernières sorties avec des succès sur Rennes, Nîmes et Lens, pour un nul à Saint Etienne. En revanche, en milieu de semaine, les partenaires de Mangani se sont fait surprendre par Strasbourg à domicile (0-2). Solide et avec un jeu de transition rapide, Angers pourrait causer des dommages dans la défense nantaise. En forme depuis le début de saison, le SCO semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à une formation nantaise qui gagne peu (3 victoires en 15 journées).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Nantes Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !