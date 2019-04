Pronostic Nantes Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes et Amiens se quittent bons amis

En s'imposant contre un PSG diminué cette semaine (3-2), Nantes a réalisé un gros coup et a pratiquement assuré son maintien malgré une saison en dents de scie. Dernièrement, les Canaris alternent le bon et le moins bon. Battus 3 fois consécutivement par Lille (2-3), le PSG en Coupe (3-0) et par Toulouse (1-0), les Nantais avaient réagi en s'imposant vendredi dernier contre un OL en crise (2-1) avant d'enchaîner donc contre les futurs champions de France privés tout de même de 9 de leurs titulaires. De quoi emmagasiner de la confiance qui pourrait servir ce dimanche contre des Amiénois accrocheurs.

Amiens est 17e de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le barragiste dijonnais. Surtout, les Picards n'ont plus perdu depuis 7 rencontres et restent sur 4 résultats nuls face à Angers, Bordeaux, Saint-Etienne et Dijon, la semaine dernière. Très solides comme l'illustrent le peu de buts encaissés (2 sur les 4 derniers matchs), les hommes de Christophe Pélissier peuvent se contenter de fermer le jeu et d'attendre des Nantais qui se satisferaient d'un point. Sur sa lancée, Amiens pourrait enchaîner un 5e résultat nul.