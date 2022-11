Pronostic Nantes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes se reprend face à Ajaccio

Après avoir vécu une excellente saison l'an passé, le FC Nantes est en difficulté lors de cet exercice. Engagé en Europa League, le club de Loire-Atlantique a été contraint de disputer des matchs tous les 3-4 jours avec un effectif limité, ce qui peut expliquer le passage délicat par les Canaris. Dernièrement, le FC Nantes a retrouvé des couleurs en se qualifiant pour les 16de finale de l'Europa League et en restant invaincu lors de 3 journées consécutives, avec des nuls face à Nice et Clermont pour une victoire contre Brest. Le week-end dernier, les Canaris se sont en revanche inclinés à Reims (1-0) en fin de rencontre en concédant un penalty de Balogun. Le tournant de la rencontre aura été l'expulsion de Nicolas Pallois qui a particulièrement agacé son entraineur Antoine Kombouaré. Le défenseur central sera donc absent pour la réception d'Ajaccio. Pour s'imposer contre le club corse, Nantes compte notamment sur les Mohamed (6 buts), Ganago (4 buts), Blas ou Simon.

En face, Ajaccio sort d'un match incroyable face à Strasbourg. En effet, menés de 2 buts après 17 minutes de jeu par une équipe strasbourgeoise pas au mieux, Ajaccio a totalement renversé le cours de la rencontre en 15 minutes pour rentrer au vestiaire avec un avantage de 2 buts qui sera également le score final de la rencontre (4-2). Le grand bonhomme de la soirée a été l'Algérien Belaili auteur d'un doublé et d'une passe décisive. L'ancien Brestois aurait pu signer un triplé mais a manqué un penalty en seconde période. Ce succès permet aux hommes d'Olivier Pantaloni de remonter à la 17place avec un seul point de retard sur la 1formation non relégable, qui n'est autre que le FC Nantes. Cette affiche entre Nantes et Ajaccio est très importante pour le maintien. Marqué par leur revers à Reims et sermonné par leur coach, les Canaris devraient prendre le dessus sur Ajaccio, très irrégulier cette saison, devant une Beaujoire qui pousse souvent à fond son équipe.