Pronostic Nancy Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy enchaîne face à Valenciennes

Cette opposition entre Nancy et Valenciennes met aux prises deux équipes qui ne jouent plus rien lors des dernières journées. Les Lorrains ont effectué une très belle remontée au classement lors des dernières semaines et pointent actuellement en 8position. La bande à Jean-Louis Garcia compte 9 points d'avance sur le premier relégable, Dunkerque. Les Lorrains avaient aligné 4 succès consécutifs, avec notamment deux belles victoires face aux deux premiers, Troyes et Clermont. La semaine passée, le club nancéen est allé chercher un match nul sur la pelouse de Chambly (1-1). Dans son stade Marcel-Picot, l'ASNL est en forme avec 4 matchs sans la moindre défaite : 3 succès face à Caen, Clermont et Ajaccio pour un nul contre Sochaux. Lors de ces 4 rencontres, les Nancéens se sont montrés solides en n'encaissant aucun but. De son côté, Valenciennes semble déjà être tourné vers la saison prochaine. Le club nordiste réalise une saison moyenne avec une 10position. Les hommes de Gueguan possèdent 8 points d'avance sur la relégation et ne devraient pas connaitre de problèmes pour se maintenir. En difficulté, Valenciennes n'a remporté qu'une seule rencontre lors des 7 dernières journées et cela face à une équipe de Chambly qui lutte pour son maintien. En déplacement, les Valenciennois sont sur une spirale négative de 5 défaites au cours desquelles ils ont marqué uniquement à une seule reprise. En forme dans cette dernière ligne droite, Nancy devrait s'imposer face à une formation valenciennoise dans le dur loin de ses bases.