Pronostic Nancy Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Nancy et Troyes se quittent bons amis !

Nancy a confirmé au Havre lors de la journée précédente son titre de champion des matchs nuls en Ligue 2. S'ils n'ont perdu qu'à une reprise cette saison, les Lorrains comptent 9 nuls en 13 matchs et sont retardés par cette accumulation de matchs sans vainqueur. L'élément essentiel du côté de l'ASNL est l'ancien stéphanois Vagner qui compte déjà 6 réalisations. Prêté par les Verts la saison passée, il avait déjà été un des grands artisans du maintien de sa formation. Totalement épanoui en Lorraine, il sera l'une des menaces principales pour la défense troyenne. Vagner retrouvera de vieilles connaissances puisque Troyes est désormais entraîné par Laurent Batlles, lui aussi un ancien de la maison verte. Les Troyens sont une équipe de série et alternent entre victoires et défaites. Battus deux fois consécutivement par des formations du bas de tableau, les protégés de Batlles restent sur trois succès consécutifs : Le Mans, Lorient et Valenciennes. Troyes s'attend à un match compliqué face à la solidité nancéienne. Ces deux formations en forme pourraient de se neutraliser et se quitter sur un nouveau nul pour l'ASNL.