Pronostic Nancy Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes repart de l’avant face à Nancy

En match en retard de la 11journée de ligue 2, Nancy reçoit Troyes. Les Lorrains vivent une saison compliquée avec seulement une 16place au classement. Les hommes de Jean-Louis Garcia sont engagés dans la lutte pour le maintien et possèdent actuellement un seul point d’avance sur le premier relégable, Châteauroux. Après une partie de calendrier très compliquée avec des affrontements face à 4 grosses cylindrées de L2, Caen, Grenoble, Clermont et Toulouse, Nancy a chuté au général. Les Lorrains ont mis fin à cette série de 4 revers consécutifs en accrochant Sochaux à Bonal (1-1) et en tenant tête à une formation auxerroise en forme à Marcel-Picot samedi (2-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes fait partie des grands favoris à la montée. Proche de l’accession en L1 la saison passée, le club troyen occupe la 2place du classement et pourrait récupérer la 1ière en cas de victoire en Lorraine et de faux-pas grenoblois à Niort. Les hommes de Laurent Batlles sont sur une excellente dynamique de 10 matchs sans la moindre défaite. Le week-end passé, les partenaires de Dylan Chambost sont allés prendre un bon point en Normandie face à une formation caennaise ambitieuse (0-0). Les Troyens veulent renouer avec la victoire face à Nancy pour récupérer leur première place, qu'ils avaient obtenu il y a 10 jours grâce à un succès obtenu sur le leader d'alors, le Paris FC. En grande forme, l’ESTAC semble en mesure de l’emporter en Lorraine.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Nancy Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !