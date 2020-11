Pronostic Nancy Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne à Nancy !

17e du classement, Nancy compte le même nombre de points que le barragiste Rodez et même si le club a un match de retard, il devra le jouer face à Troyes qui joue la montée. Touché par de nombreux cas de Covid, l'ASNL vient de s'incliner lors des trois dernières journées disputées en déplacement : face à Caen avant la trêve (2-1), mardi dernier à Grenoble (1-0) et samedi à Clermont (2-0). Les Lorrains vont donc jouer ce mardi leur 3e match en 7 jours avec un effectif qui a été touché récemment par l'épidémie.

Relégué la saison passée, Toulouse a connu un temps d'adaptation à cette Ligue 2 mais est désormais bien lancé dans la course à la montée. Après avoir enchaîné 7 rencontres sans la moindre défaite, les Pitchounes avaient signé deux résultats négatifs avec une défaite à domicile face à Valenciennes (4-5) et un nul à Chambly (1-1). Mais ce week-end, le TFC est reparti de l'avant en s'imposant à domicile contre Niort (2-1). Face à une équipe de Nancy qui semble à sa portée et qui pourrait être fatigué, Toulouse pourrait enchaîner une deuxième victoire en 5 jours.