Pronostic Nancy Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La Ligue 2 est serrée à tous les niveaux et notamment pour le maintien. Actuellement, 4 points séparent la lanterne rouge castelroussine du 15, Guingamp. Nancy et Rodez font partie de ces 6 formations engagées dans la lutte pour leur survie en L2. Les Lorrains avaient plutôt bien lancé leur saison mais ont connu un gros coup de mou fin 2020 avec une série de 9 matchs sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe peut s'expliquer par un calendrier démentiel avec de nombreuses confrontations face à des formations luttant pour la montée : Caen, Grenoble, Clermont, Toulouse, Auxerre ou Troyes. Pour leur dernier match de l'année 2020, les Nancéens ont réalisé une mauvaise opération face à un adversaire direct, Chambly (3-3). En effet, tout proche de s'imposer, Nancy a concédé l'égalisation lors des arrêts de jeu. En revanche, l'ASNL a débuté 2021 de la plus belle des manières avec un succès à Valenciennes dans un match au scénario fou. Les Nancéens se sont retrouvés menés de deux buts et en infériorité numérique mais sont tout de même parvenus à renverser le cours d'un match mal engagé. Ce précieux succès a redonné confiance à Nancy à l'heure d'affronter Rodez dans une opposition importante pour le maintien.

Comme Nancy, Rodez n'abdique pas. Le club ruthénois végète dans la zone de relégation depuis plusieurs semaines, mais est toujours dans le coup pour le maintien. Les hommes de Laurent Peyrelade ont même gagné une place cette semaine suite à leur match nul concédé à domicile face à Niort (1-1). Les Aveyronnais ont raté un penalty en première période mais ont su égaliser en fin de rencontre. Pour la quatrième fois consécutive, Rodez partage les points avec leurs adversaires. Les protégés de Peyrelade ne se sont plus imposés en L2 depuis fin septembre et la réception de Dunkerque, soit 13 journées sans la moindre victoire. Revigorés par son succès à Valenciennes dans l'adversité, Nancy semble en mesurer se surfer sur l'euphorie pour décrocher une précieuse victoire à domicile face à un adversaire direct, Rodez.