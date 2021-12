Pronostic Nancy Rennes : Analyse cote et pronostic du match de Coupe de France

Rennes pourrait dicter sa loi à Nancy

Malgré l'arrivée de nouveaux propriétaires à la tête du club, l'AS Nancy Lorraine ne semble pas passer un cap cette saison. Bien au contraire, les joueurs de Benoit Pedretti se retrouvent en dernière position de Ligue 2 et ils semblent se diriger tout droit vers une relégation finalement presque attendue en Nationale 1 tant le club est en difficulté sur le plan défensif. Largués au classement, les Lorrains accusent un retard assez conséquent de 8 points sur le barragiste, Bastia, surtout après leurs 4 dernières défaites essuyées en championnat contre Rodez (0-2), QRM (2-1), Nîmes (2-1) et enfin Dijon avant Noël (0-3).

De son côté, le Stade-Rennais aimerait s'imposer dans l'Hexagone comme un des candidats réguliers au top 5 de la Ligue 1 voire même au podium. Excellents au cours des mois de septembre, d'octobre et novembre, les Rouge et Noir ont longtemps pris place sur la boite avant de connaître un coup de moins bien en décembre avec 3 défaites concédées en 4 journées contre Lille (1-2), Saint-Etienne (victoire 0-5), Nice (1-2) et Monaco (2-1). Cependant, les hommes de Bruno Genesio possèdent bien plus d'atouts dans leur manche que leur hôte du jour, et ce malgré quelques cas de Covid chez les Bretons et ils devaient s'imposer dans ce 1/16ème de finale.