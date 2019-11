Pronostic Nancy Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un nouveau nul pour Nancy face au Paris FC

L'AS Nancy Lorraine se situe actuellement à la 9place de Ligue 2. L'équipe entrainée par Jean-Louis Garcia est celle qui compte le moins de défaite en Ligue 2 (un seul revers à Sochaux). Les Nancéiens comptent 20 points et se retrouvent à 5 points des barragistes mais l'accumulation de matchs nuls (11 en 15 journées) ne permet pas à l'ASNL de progresser au classement. Les 5 dernières rencontres des Nancéiens en Ligue 2 se sont terminées sur un nul. L'ancien stéphanois Vagner est l'élément essentiel de cette équipe, lui qui a inscrit 7 des 15 buts de sa formation. Les Lorrains affrontent une formation du Paris FC qui retrouve des couleurs. Barragiste l'an passé, le club francilien a "squatté" la zone de relégation depuis la première journée. Mais la victoire obtenue le week-end dernier face à Auxerre (2-0) a permis aux hommes de Bazdarevic de s'extirper des trois dernières places. Ce succès est le second consécutif, après celui obtenu chez la lanterne rouge, Orléans. Sur les 7 dernières journées, les Parisiens n'ont perdu qu'une seule fois. Cette rencontre entre une solide équipe nancéenne et un Paris FC en regain de forme pourrait se diriger vers un nouveau match sans vainqueur, et la cote du nul semble bonne à prendre.