Pronostic Nancy Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

La passe de trois pour Lorient à Nancy !

L'AS Nancy a longtemps lutté pour se maintenir la saison passée. Les Lorrains ont mieux débuté ce nouvel exercice et sont toujours invaincus avec deux nuls obtenus face à Orléans et Valenciennes. Le club a enregistré l'arrivée de trois Stéphanois dont le Cap Verdien Vagner Dias déjà prêté en janvier et qui avait été pour beaucoup dans le maintien dans l'élite des Lorrains la saison passée. L'ancien Vert s'est distingué pour sa première en égalisant à Valenciennes. Le club entraîne par Jean-Louis Garcia espère enfin décrocher une première victoire mais s'attend à une rencontre compliquée face à Lorient. Les Merlus ont échoué dans leur objectif de monter en Ligue 1 la saison passée. Pour atteindre ce but, Lorient a choisi Christophe Pélissier, qui avait fait auparavant de l'excellent travail à Amiens. Les débuts des Bretons sont parfaits avec deux victoires face à deux solides formations : le Paris FC et Caen. Les Merlus pratiquent un jeu offensif très intéressant et viennent d'inscrire 5 buts en 2 rencontres. L'arrivée du peu connu Laporte en défense centrale est une réelle plus-value pour le club. L'ancien Clermontois apporte tout son calme et sa rigueur à l'arrière-garde bretonne. Pour ce match, Lorient pourrait continuer sur sa belle série et s'imposer à Nancy qui évolue un ton en-dessous.