Pronostic Nancy Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Nancy pour une première victoire face au Mans !

L'AS Nancy a attendu pendant de longs mois une victoire la saison dernière. Cette saison, les hommes de Jean-Louis Garcia n'ont toujours pas décroché les 3 points mais ils sont invaincus, avec 3 matchs nuls face à Orléans (0-0), Valenciennes (1-1) et Lorient (1-1). En milieu de semaine, les Lorrains ont obtenu une belle victoire en Coupe de la Ligue sur le terrain de Caen (0-1) avec un but de l'ancien Stéphanois Gueye. Les arrivées de Gueye, Da Rocha et Vagner ont redonné un coup de fouet à Nancy. En confiance suite à ce dernier succès et invaincu en L2, le club a les armes pour décrocher sa première victoire en championnat. De plus, Nancy affronte la lanterne rouge de Ligue 2, le Mans, qui ne compte toujours aucun point. Les Sarthois se sont inclinés face à Lens (1-2), Auxerre (2-0) et Valenciennes (1-2). SI les joueurs du MUC ont retrouvé les joies de la victoire sur le terrain de Lorient en Coupe de la Ligue, les hommes de Richard Dezire se sont imposés 2-1 face à une formation bretonne fortement remaniée.