Pronostic Nancy Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy s’impose dans le choc des derniers face à Grenoble

Nancy et Grenoble met aux prises les deux derniers de la Ligue 2, séparés par 5 points. Les Nancéens occupent la place de lanterne rouge depuis quasiment l'entame du championnat. Le club lorrain a en plus déjà connu 3 entraîneurs puisqu'après les épisodes Stendel et Pedretti, l'ASNL est désormais coaché par Albert Cartier. Depuis que l'ancien Messin a repris les rênes de Nancy, les résultats se sont un peu améliorés avec des victoires contre Bastia ou Dunkerque et des nuls face à Caen et Auxerre. Le vrai changement est intervenu à domicile où les Nancéens sont invaincus en Ligue 2 depuis l'arrivée de Cartier. En déplacement, les résultats sont plus compliqués comme les Nancéiens l'ont encore démontré le week-end dernier avec une défaite au Havre (1-0). Lors des 2 victoires obtenues à domicile sous les ordres de Cartier, les Lorrains avaient dominé deux formations qui luttent pour leur maintien. En face, Grenoble connait un exercice diamétralement opposé à celui de l'année passée. En effet, les Isérois s'étaient hissés en demi-finale des barrages des playoffs d'accession en Ligue 1 alors que cette saison, le GF38 végète dans la zone rouge. Actuellement, les hommes de Vincent Hognon se trouvent en 19position avec 2 points de retard sur Dunkerque, barragiste et 4 sur Quevilly Rouen, première formation non relégable. Si Nancy a montré des progrès lors des dernières semaines, Grenoble a remporté une seule victoire lors des 11 dernières journées de Ligue 2. Lors des 2 dernières rencontres, les Grenoblois se sont inclinés face à Nîmes (3-1) et contre Toulouse (0-2). En déplacement, le bilan des Isérois est catastrophique sur la saison avec une seule victoire, pour 3 nuls et surtout 9 défaites. Dans ce choc ces 2 derniers, Nancy pourrait confirmer sa belle forme à domicile pour revenir sur son adversaire du jour.