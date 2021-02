Pronostic Nancy Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy enchaîne un 10e match invaincu face à Grenoble

Habituée à lutter pour le maintien ces dernières saisons, l'AS Nancy vit de nouveau un exercice compliqué. Le club lorrain occupe actuellement la 14place du classement avec 5 points d'avance sur le premier relégable Chambly. Mal en point au début de l'hiver, la formation nancéienne s'est reprise et vient d'aligner 9 journées de Ligue 2 sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les hommes de Jean-Louis Garcia ont surtout accumulé les matchs nuls, mais se sont appuyés sur ces résultats pour engranger de la confiance. L'ASNL a ensuite profité des confrontations face à deux promus, qui luttent également pour leur maintien, pour signer deux victoires importantes contre Pau (1-0) et Dunkerque (1-2). Ces succès ont permis à Nancy de sortir de la zone rouge.

De son côté, Grenoble est certainement la formation la moins attendue parmi celles se classant actuellement dans les 5 premières places. Les Isérois ont parfaitement débuté et n'ont pas baissé de rythme. Actuellement en 4position, Grenoble a même creusé un écart de 7 points avec la 6place qui n'est pas qualificative pour les barrages d'accession. Victorieux de Guingamp (2-1) et Valenciennes (0-1), le GF38 a été tenu en échec par Amiens le week-end dernier (0-0). Philippe Hinschberger s'attend à une rencontre compliquée face à une formation nancéienne en forme et qui avait déjà posé des problèmes à son équipe lors du match aller (victoire difficile de Grenoble 1-0). En confiance et invaincu en championnat en 2021 (5 nuls et 3 victoires), Nancy semble en mesure de pouvoir accrocher au moins un nul face à Grenoble dans un match avec moins de 4 buts.