Pronostic Nancy Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy et Dunkerque dos à dos

L'opposition entre Nancy et Dunkerque met aux prises les deux derniers de Ligue 2, qui ont montré des signes d'amélioration lors des dernières semaines. Lanterne rouge du classement depuis quasiment l'entame du championnat, l'ASNL a déjà changé d'entraîneur à 3 reprises et est désormais entrainé par Albert Cartier. Pour sa première sur le banc, Cartier a connu la victoire face à Bastia (2-1). Ensuite, les Lorrains sont retombés dans leurs mauvaises habitudes avec des lourds revers face à Toulouse et Valenciennes. Néanmoins, le club lorrain a réussi lors des deux dernières journées à arracher des nuls face à Caen et Auxerre. Dernier, Nancy accuse 8 points de retard sur le barragiste et 9 sur le premier non relégable. Cette affiche face à Dunkerque est donc une opportunité pour se relancer dans la course au maintien. De son côté, Dunkerque est lui aussi dans un moment clé de sa saison puisque la formation nordiste s'est relancée dans la lutte pour le maintien. Malgré des passages compliqués, les dirigeants dunkerquois ont conservé leur confiance en Romain Revelli. Les derniers résultats laissent penser que ce choix fut le bon. En effet, l'USO s'est imposé contre Nîmes (0-1) et Rodez (2-0) lors des deux dernières journées. Ces 6 points engrangés ont permis à Dunkerque de revenir à 2 unités du premier non relégable. En regain de forme, les deux formations pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul à grosse cote.