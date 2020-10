Pronostic Nancy Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Nancy - Dunkerque avec peu de buts

L'AS Nancy Lorraine évolue en Ligue 2 depuis plusieurs saisons et est passé tout proche de la relégation lors de la saison 2017-2018. Une fin de saison canon des Lorrains leur avait permis de se sauver. La saison passée, Nancy s'est montré solide mais a toujours été à distance de la course pour la montée, du fait d'une accumulation de matchs nuls. Cette saison, les hommes de Jean-Louis Garcia rencontrent des difficultés, mais ont obtenu une victoire surprise chez le leader, le Paris FC. Depuis ce succès, les Lorrains se sont inclinés face au Havre (1-0)et ont partagé les points chez le promu palois (1-1) dans deux rencontres pauvres en buts. De son côté, Dunkerque vient de retrouver la Ligue 2 après plusieurs années d'attente. Les Nordistes réalisent un début de saison intéressant, en saisissant pour l'instant la moindre opportunité, à l'image de ce qu'avaient fait Rodez ou Chambly la saison passée. Les hommes de Mercadal ont notamment profité du démarrage chaotique des Toulousains pour remporter une victoire lors de la 1journée (0-1). Les Dunkerquois se sont également imposés face à Valenciennes (1-0) et Guingamp (1-0) en montrant leur solidité. Pour ce duel entre deux équipes marquant et encaissant peu de buts sur ce début de saison (Nancy a marqué 5 buts et en a encaissé 6 sur les 6 premières journées, tandis que Dunkerque a scoré aussi que 5 fois et n'a concédé que 4 buts), le pari "Moins de 2,5 buts" semble le plus intéressant.