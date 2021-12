Pronostic Nancy Dijon : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Dijon accroche Nancy

L'AS Nancy Lorraine vit une saison de Ligue 2 très compliquée, calée en dernière position. En revanche, les Lorrains se sont donnés une bouffée d'oxygène en se qualifiant pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant Troyes lors de la séance des tirs aux buts. Cette qualification est d'autant plus impressionnante que les Nancéens se sont retrouvés à finir le match en infériorité numérique avec 8 joueurs seulement. Les Nonnenmacher, Ciss et Karamoko exclus contre l'ESTAC manqueront donc ce choc face à Dijon. En Ligue 2, Nancy s'était repris lors de l'arrivée de Benoît Pedretti avant de rechuter lors des dernières semaines avec 3 revers de rang face à Rodez (0-2), Quevilly Rouen (2-1) et Nîmes (2-1). Dans son stade Marcel-Picot, le club lorrain ne s'est imposé qu'à une seule reprise depuis le début de saison face à Guingamp (2-1). En face, Dijon était au départ de la saison l'un des grands favoris à la montée. Les Bourguignons avaient réalisé un recrutement intéressant avec plusieurs joueurs expérimentés, cependant les résultats n'ont pas suivi. En effet, le DFCO pointe en 16position avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Bastia. Les Dijonnais se montrent trop irréguliers depuis le début de saison. Récemment, les hommes de Patrice Garande ont réalisé une très belle prestation face à une équipe auxerroise qui joue la montée (3-1) avant de dilapider une avance de deux buts face à Guingamp (défaite 3-2). De plus, le week-end dernier, les Dijonnais ont été éliminés en Coupe de France par l'AS Cannes (désormais en National 3) lors de la séance des tirs aux buts. Mal en point et en difficulté dans son stade, Nancy devrait perdre de nouveaux points face à une équipe dijonnaise qui cherche à s'éloigner de la zone de relégation et qui semble un cran au-dessus en termes d'effectif.