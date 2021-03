Pronostic Nancy Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy tient tête à Clermont

En explosant le leader troyen (1-5) le week-end dernier, l'AS Nancy a marqué les esprits. En pleine forme, les hommes de Jean-Louis Garcia ont remporté 5 de leurs 6 dernières journées de championnat. Cette excellente dynamique leur a permis de se replacer en 9position avec 9 points d'avance sur le premier relégable, Pau. Passé en quelques semaines de la lutte pour le maintien au ventre mou du classement, l'AS Nancy ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. A domicile, le bilan est un peu plus mitigé puisque les Lorrains n'ont remporté que deux rencontres lors des 11 dernières réceptions face à deux formations de bas de tableau, Pau et Caen.

De son côté, Clermont était en pleine forme et venait d'enregistrer 4 victoires de rang sans encaisser le moindre but. Victorieux successivement de Chambly (1-0), Ajaccio (0-2), Valenciennes (4-0) et Guingamp (0-5), le club auvergnat a été stoppé dans son élan par l'épidémie de Covid. En effet, une quinzaine de joueurs professionnels ont été positifs à la Covid-19, ce qui a poussé les instances à reporter la rencontre face à Amiens. Le coach Gastien s'interroge sur l'état physique de ses joueurs après cet isolement contraint et sur l'impact du virus sur ses joueurs. Les Clermontois s'attendent à souffrir face à une formation nancéenne boostée par son large succès face à Troyes. Les Lorrains semblent en mesure d'accrocher au moins un nul face à des Clermontois fortement touchés par la Covid.