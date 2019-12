Pronostic Nancy Châteauroux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Nancy et Châteauroux !

Ce match entre Nancy et Châteauroux oppose deux formations qui ont peu perdu lors des dernières semaines. Les Nancéens restent néanmoins les champions des matchs nuls. En 17 journées de Ligue 2, les Lorrains ont partagé les points à 11 reprises. La semaine passée, l'ASNL a perdu son deuxième match de championnat de la saison face à Caen (1-0). Lors de cette rencontre, les Lorrains n'ont pas pu compter sur l'ancien Stéphanois Vagner, gravement blessé face au Paris FC. Mais dans leur stade Marcel-Picot, les Nancéiens n'ont toujours pas connu la défaite cette saison. De leur côté, les Castelroussins ont réussi à sortir de la zone de relégation grâce à leurs bonnes dernières performances. Victorieuse au Mans, la Berrichonne a ensuite enchaîné avec un nul contre Sochaux. En difficulté offensivement en début de saison, les hommes d'Usai ont montré des légères améliorations dans ce domaine. Sur les 6 dernières journées, Châteauroux n'a perdu qu'un match, et c'était face au leader lorientais. Entre une équipe de Nancy invaincue à domicile et des Castelroussins qui vont bien mieux, cette rencontre pourrait nous offrir le 12e match nul des Nancéiens.