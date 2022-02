Pronostic Nancy Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen coule Nancy

L'AS Nancy est dirigée par son 3e entraîneur de la saison. Après avoir connu l'Allemand Stendel, puis l'ancien joueur Benoît Pedretti, le club lorrain est désormais mené par l'expérimenté Albert Cartier. L'ancien coach messin a connu une très bonne première avec un succès arraché face à Bastia (2-1). Alors que l'on pensait que cette victoire pouvait être le début d'une série pour la formation lorraine, il n'en fut rien. Au contraire, les Nancéens se sont fait éliminer en Coupe de France par Amiens (0-2) et viennent de subir deux lourdes défaites en Ligue 2 face à Toulouse (4-0) et surtout contre Nancy (6-1) en milieu de semaine. Le choc face aux Nordistes était très important dans l'optique du maintien, car le VAFC était relégable au début du match. Cette affiche a tourné au supplice pour l'ASNL qui a vu Karamoko être expulsé rapidement pour 2 avertissements.

De son côté, le Stade Malherbe de Caen est certainement l'une des formations les plus décevantes depuis sa relégation en Ligue 2. En effet, les Normands n'ont jamais été dans le coup ces deux dernières années pour retrouver l'élite. Au contraire, les Caennais ont seulement sauvé leur peau lors de la dernière journée de championnat l'an passé. Actuellement, Caen n'est pas au mieux et doit se contenter de la 14e place avec 3 points d'avance sur Grenoble, première équipe relégable. Lors des dernières semaines, les Normands ont montré un meilleur visage avec des victoires sur Guingamp (2-0) et surtout contre l'AC Ajaccio (2-0). En revanche, le Stade Malherbe s'est fait surprendre par une équipe niortaise en verve (2-0) lors de la dernière journée. En regain de forme depuis quelques journées malgré son revers face à un Niort en forme, Caen dispose des armes pour s'imposer face à Nancy et couler la formation lorraine.