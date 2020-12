Pronostic Nancy Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

L’AJA est lancée face à Nancy !

L’AS Nancy-Lorraine reçoit l’AJ Auxerre dans le cadre de la 1journée de Ligue 2. Ayant un match en retard, les Lorrains sont dans le dur avec la 17place et 12 points pris, soit seulement 1 de plus que Châteauroux, première formation relégable. Les Nancéens sont dans un passage difficile avec 5 matchs sans la moindre victoire, et notamment des revers concédés face à Caen, Grenoble, Clermont et Toulouse. La semaine passée, l’ASNL a tout de même mis fin à cette série de défaites en obtenant un nul sur la pelouse de Sochaux. Peu aidé par un calendrier compliqué, Nancy fait face à une formation d’Auxerre en pleine forme. Depuis le début de saison, Nancy a remporté deux rencontres à domicile face au promu dunkerquois et contre une équipe castelroussine relégable, pour 1 nul contre Guingamp et 2 défaites face à Le Havre et Toulouse lors de son dernier match à domicile.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AJ Auxerre est lancée dans sa quête de Ligue 1. Les Bourguignons ont débuté timidement mais vont nettement mieux depuis plusieurs semaines. En effet, les Auxerrois sont sur une très bonne dynamique de 7 matchs sans la moindre défaite. Le week-end dernier, les hommes de Furlan ont signé leur plus belle victoire de la saison en surclassant Niort (6-0). Le buteur local, Mickaël Le Bihan a signé un triplé et a accru son avance au classement des buteurs avec 13 réalisations. Adepte du beau jeu, Jean-Marc Furlan est aussi un expert en montée. Son équipe fait désormais partie des favoris pour retrouver la Ligue 1. En pleine confiance, Auxerre devrait être en mesure de s’imposer chez un triste Nancy.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Nancy Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !