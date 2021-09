Pronostic Nancy Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens s’en sort à Nancy

Cette opposition entre l'AS Nancy et Amiens met aux prises deux formations qui vivent un début de saison très compliqué. La formation lorraine pointe en dernière position avec déjà 4 points de retard sur la première équipe non relégable, qui n'est autre qu'Amiens. Nancy a dit au revoir à Jean-Louis Garcia lors de l'intersaison et s'est tourné vers le coach allemand Stendel. Depuis le début de saison, le club lorrain n'a toujours pas remporté la moindre rencontre avec seulement 3 nuls obtenus face à Bastia (relégable), Dunkerque (relégable) et Le Havre (7e). Régulièrement battus par leurs adversaires (6 fois en 9 journées), les Nancéens ont touché le fond en milieu de semaine en s'inclinant lourdement à Grenoble. Revenu au score grâce à Bianda, l'ASNL a ensuite successivement vu Anani manquer un penalty et le milieu grenoblois Perez se faire expulser, juste avant la mi-temps. En supériorité numérique, la formation nancéenne a été humiliée en seconde période en encaissant 3 nouveaux buts (score final 4-1) face à 10 joueurs isérois. En face, Amiens a connu un retour en Ligue 2 pas simple l'an passé. Comme souvent lorsqu'une équipe est rétrogradée, la formation picarde a perdu de nombreux joueurs. Néanmoins, les Amiénois ont assuré l'essentiel pour conserver leur place en Ligue 2. Lors de ce nouvel exercice, les joueurs de Philippe Hinschberger, arrivé de Grenoble, ont connu un départ catastrophique avec 3 revers consécutifs. Depuis, les partenaires de Gurtner ont retrouvé de la solidité avec 4 nuls, 1 victoire et une défaite lors des 6 dernières journées. En milieu de semaine, les Amiénois ont pensé décrocher la victoire à domicile face à Pau mais se sont fait reprendre dans le temps additionnel (2-2). Au regard de la forme actuelle de ces deux formations, Amiens semble être la formation la mieux placée pour accrocher au moins un nul dans ce choc de mal classés.