Pronostic Nancy Amiens : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de Coupe de France

Amiens prend le dessus sur Nancy

Les 8de finale de la coupe de France nous offre une affiche entre deux équipes de Ligue 2 qui luttent pour leur maintien, Nancy et Amiens. Le club lorrain vit une saison galère et occupe depuis de nombreuses semaines la place de lanterne rouge de L2. Après avoir connu l'intermède Stendel puis plus récemment l'intérimaire Benoit Pedretti, la formation lorraine est désormais dirigée par Albert Cartier. Pour ses débuts, le nouveau technicien a connu une entame heureuse avec un succès face à Bastia (2-1) arraché en toute fin de rencontre. Ensuite, les Nancéens sont retombés dans leurs travers en subissant une lourde défaite chez le leader toulousain (4-0). En revanche, le club lorrain réalise un parcours très intéressant en coupe de France. Après avoir éliminé logiquement Bischeim Soleil et Plantieres Metz qui évoluent à l'échelon inférieur, Nancy a réalisé deux exploits sous Pedretti en sortant deux formations de l'élite, Troyes et Rennes. Lors de ces rencontres, les Nancéens ont fait la différence aux tirs aux buts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens a connu un parcours nettement plus clément. En effet, la formation picarde s'est logiquement qualifié en dominant Anzin et Cambrai qui jouent dans les divisions inférieures. Ensuite, le club amiénois a connu son tour le plus compliqué avec un déplacement à Guingamp (2-3). Finalement, les Amiénois ont souffert face à Linas Monthlery, se qualifiant uniquement lors de la séance des tirs aux buts, alors que le club picard avait mené de 3 buts. En Ligue 2, les hommes de Philippe Hinschberger ont vécu une entame catastrophique mais se sont bien repris. Dernièrement, les Amiénois se sont imposés largement face à Guingamp (3-0) avant d'accrocher un nul à Quevilly Rouen (1-1) en milieu de semaine. Ces bons résultats ont permis à Amiens de remonter à la 13place avec 3 points d'avance sur le 1relégable. Sur une bonne dynamique, le club picard devrait pouvoir accrocher au moins la séance de tirs au but.