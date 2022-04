Pronostic Nancy Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio coule Nancy

En clôture de la 31journée de Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine reçoit l'AC Ajaccio à Marcel-Picot. Cette rencontre déséquilibrée sur le papier oppose la lanterne rouge lorraine à une formation corse qui lutte pour décrocher l'un des deux accessits directs pour la Ligue 1. Nancy se trouve depuis l'entame de la saison à la dernière place du classement. Les différents changements d'entraîneur n'ont pas permis de relancer le club qui se dirige tout droit en National. A l'orée de cette journée, les Lorrains accusent 8 points de retard sur Quevilly Rouen, barragiste, et 9 sur la premier non relégable. Au regard des derniers résultats, l'AS Nancy ne semble pas en mesure de renverser cette tendance. En revanche, les Nancéens ont réalisé un petit exploit lors de leur dernière réception en stoppant l'excellente série du Paris FC (3-0). Malheureusement pour Albert Cartier, cette belle victoire est restée sans lendemain puisque Nancy a été battu par Guingamp (3-1) lors de la dernière journée. De son côté, Ajaccio est engagé pleinement dans la lutte pour la montée. Le club corse rencontre plus de difficultés depuis l'entame de l'année 2022 mais garde en ligne de mire la 2place puisque l'ACA n'accuse qu'un point de retard sur le Paris FC avant cette journée. De plus, la formation corse est consciente qu'elle pourrait réaliser une bonne opération en s'imposant en Lorraine car cette journée de Ligue 2 voit l'affrontement des 2 premiers, Toulouse face au Paris FC. Tenu en échec à Quevilly Rouen (0-0) pour son dernier déplacement, Ajaccio s'est ensuite imposé contre Nîmes (1-0) lors de la dernière journée grâce à l'Albanais Laci. Face à une équipe nancéenne qui a un pied en National et qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, Ajaccio devrait décrocher 3 points importants dans la lutte pour la montée.