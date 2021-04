Pronostic Nancy Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy et Ajaccio dos à dos

Calés dans le ventre mou du classement, Nancy et Ajaccio possèdent respectivement 7 et 8 points d'avance sur le premier relégable. Ces deux formations ont connu des passages compliqués au cours de la saison. Les Lorrains ont souffert au milieu de l'automne au point d'être menacés par la relégation tandis que les Corses avaient connu une entame catastrophique. Après avoir vécu un excellent passage avec notamment 6 victoires en 7 rencontres (s'imposant notamment face à Troyes et Clermont), Nancy est un peu moins bien depuis 3 journées, avec des revers concédés face à Toulouse (4-1) et Auxerre (3-2), pour un nul contre Sochaux (0-0). A domicile, le club nancéen se montre solide avec une seule défaite lors de ses 9 dernières réceptions en Ligue 2. En face, Ajaccio est une équipe de série. Mal parti, le club corse s'est ensuite parfaitement repris pour se placer dans la 1partie de tableau. Les hommes d'Olivier Pantaloni ont connu une nouvelle baisse de régime de février à mi-mars avec 5 défaites en 6 journées. Ajaccio a réagi et reste sur trois rencontres sans la moindre défaite. Les Corses se sont montrés impressionnants à domicile avec des succès sur Valenciennes (3-0) et Niort (3-0), pour un nul en déplacement au Havre (1-1). Cette opposition entre deux formations assez proches, et qui pourraient se contenter d'un nul pour quasiment valider leur maintien, devrait se terminer sur un match nul.