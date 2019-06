Pronostic Namibie Côte d'Ivoire : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

La Côte d’Ivoire doit aller chercher la victoire face à la Namibie

Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire affronte la Namibie pour cette dernière journée. Les Éléphants ont connu un premier match contrasté malgré la victoire (1-0). En effet, les hommes de Kamara ont été dominé dans la possession du ballon par les Bafana Bafana mais se sont montrés nettement plus dangereux en signant de belles contre-attaques. Dans un match plus équilibré mais toujours aussi fermé, la Côte d'Ivoire a ensuite été battu vendredi par l'autre favori du groupe, le Maroc (1-0). Le sélectionneur ivoirien possède un effectif de qualité avec Nicolas Pépé, qui a excellé cette saison au LOSC, le taulier de Toulouse Max-Alain Gradel, le puissant milanais Kessié au milieu, l'ancien parisien Serge Aurier et le maître à jouer de cette sélection l'ancien niçois Jean Michel Seri. La Namibie est sur le papier la formation la plus modeste du groupe. La majeure partie des joueurs sélectionnés évolue dans le championnat local ou en Afrique du Sud. Depuis le début de cette CAN, les Brave Warriors ont été battus par le Maroc, puis par l'Afrique du Sud sur le même score (1-0). Sélection faisant partie des outsiders au titre et ayant déjà 2 CAN à son actif (gagnées en 1992 et 2015), la Côte d'Ivoire devrait l'emporter face à une modeste Namibie et ainsi valider sa place en 1/8e de finale.