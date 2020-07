Pronostic Moreirense Sporting : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Le Sporting veut poursuivre sa belle série à Moreirense

A l'inverse de son grand rival du Benfica qui est méconnaissable depuis cette reprise, le Sporting Portugal fait de très belles choses depuis le retour du foot au Portugal. Hors du coup pour disputer la Ligue des Champions vu l'avance prise par le FC Porto et le Benfica en début de saison, l'ancien club de CR7 est remonté à la la 3place du classement avec 55 points et devra se contenter d'Europa League. Rayonnant depuis la reprise, le club de la capitale portugaise est invaincu. Après un nul contre Guimarães (2-2), le Sporting a disposé à la suite de Pacos de Ferreira (1-0), Tondela (2-0), Belenenses (3-1) et de Gil Vicente (2-1).

En face, Moreirense accomplit une très bonne saison 2019-20. Huitième avec 38 points au compteur, les Verdes et Brancos reste sur une victoire chez la lanterne rouge du Desportivo Aves (1-0) et deux nuls contre des équipes plus huppés (Guimarães et Famalicao). Avant cela en revanche, Moreirense avait perdu à domicile face à Rio Ave (0-1). Déjà vainqueur à l'aller, le Sporting pourrait enchaîner une 5victoire consécutive ce lundi soir.