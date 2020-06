Pronostic Moreirense Rio Ave : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Au moins le nul pour Moreirense face à Rio Ave

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Werder Brême Wolfsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Neuvième avec 33 points au compteur, Moreirense est loin de la zone rouge et l’équipe devrait a priori rester dans l’élite du football portugais, ce qui lui offre cette cote si haute pour ce match. Néanmoins, l’équipe, qui était déjà en bonne forme avant la coupure avec une série de 6 matchs sans défaite (3 victoires – 3 matchs nuls), a repris sa saison la semaine dernière par une victoire à Boavista (0-1).chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rio Ave a en revanche l’objectif d’aller chercher une qualification historique pour la prochaine Ligue Europa mais le club a compromis ses chances en s'inclinant à domicile pour la reprise face au mal classé Paços de Ferreira (2-3). Equipe en forme de la deuxième partie de saison, Rio Ave avait déjà un peu lâché prise avant la coupure en signant 2 nuls (un bon contre Porto et un moins bon contre Belenenses). Invaincu depuis 7 rencontres, Moreirense devrait au moins tenir le nul à domicile contre Rio Ave.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(158€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Moreirense Rio Ave encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !