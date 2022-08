Pronostic Monza Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Monza peut débloquer son compteur contre l'Udinese

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Monza Udinese chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rachetée par Silvio Berlusconi en 2018 alors qu'elle évoluait encore au 3échelon national, cette équipe de Monza ne manque pas d'ambition. Qualifiés pour les barrages d'accession grâce à leur 4place lors de la saison régulière, les Biancorossi ont ensuite pris le dessus sur Brescia en demi et Pise en finale des barrages pour monter pour la première fois de leur histoire en Serie A. Et même si leurs débuts auraient sans doute pu mieux se passer avec des défaites contre le Torino (1-2) et dans l'antre de Naples (4-0), ils n'ont pas non plus été ridicules dans le jeu. Ils avaient d'ailleurs remporté leur 1tour de la Coupe d'Italie contre Frosinone à domicile (3-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Udinese n'a convaincu personne l'an dernier en ne prenant que la 12place du championnat. Pour lancer leur saison, ceux que l'on surnomme les "Premiers Noirs et Blancs d'Italie" ont pu prendre la mesure dans la douleur du petit club FeralpiSalo à l'occasion du 1tour de la Coupe d'Italie (2-1). Cependant, ils ont davantage souffert contre le Milan AC (4-2) lors de leur entrée en lice en championnat. Le week-end dernier, l'Udinese n'a pas vraiment montré de motifs d'optimisme en ne parvenant pas à prendre le dessus sur Salernitana à domicile (0-0). Alors, à l'extérieur, cette équipe n'affiche aucune garantie de pouvoir s'imposer dans cette rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Monza Udinese encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !