Pronostic Monza Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Inter empoche le derby lombard à Monza

Monza découvre la Serie A cette saison et fait pour le moment ce qu'il faut dans l'optique d'assurer son maintien au printemps. Sa 15place au classement n'est pas préoccupante au niveau comptable puisque le premier relégable est derrière de huit points. L'ambitieuse formation de Silvio Berlusconi a pourtant été plongée dans l'obscurité la plus totale en début d'exercice en se lançant dans le grand bain avec cinq défaites d'affilée. Elle restait sur deux victoires à domicile avant la coupure de la Coupe du Monde, contre le Hellas Vérone (2-0) et la Salernitana (3-0), et a retrouvé la compétition mercredi par un bon partage des points (1-1) sur la pelouse de la Fiorentina.De son côté, l'Inter joue sans surprise les premiers rôles de Serie A et figure à la 4place. Lesi viennent de réussir une belle opération mercredi lors de la reprise du championnat. Ils ont infligé au leader, Naples (1-0), sa toute première défaite de la saison et sont revenus à huit unités de leur victime. Ainsi, la course au titre est loin d'être jouée. Les Milanais convoitent ce samedi une quatrième victoire de rang en championnat. Ils ont fait le plein de points avant la trêve internationale contre Bologne (6-1) et l'Atalanta (2-3). Le secteur offensif de l'Inter est l'une de ses grandes forces cette saison. Lautaro Martinez et Edin Dzeko, buteur décisif devant le Napoli, en sont à sept buts chacun en Serie A tandis que Romelu Lukaku en a fini avec ses pépins physiques qui lui ont fait manquer une bonne partie de la première partie de saison.