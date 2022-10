Pronostic Monza Bologne : analyse, cotes et prono du match de Serie A

Monza s'impose face à Bologne pour Pablo Mari

Alors que Monza avait demandé le report du match, cette rencontre face à Bologne va a priori bien avoir lieu ce lundi soir. Forcément très choqué par l'agression au couteau subi par son défenseur et par d'autres Italiens dans un centre commercial la semaine passée, les joueurs essaieront d'aller chercher une victoire symbolique devant leurs supporters qui seront sans doute à bloc. Si le football passe bien après, il faut tout de même noter que Monza fait un bon début de saison pour un promu avec 4 points d'avance sur la zone rouge et une 15place à l'orée de cette journée. Le club du duo Galliani - Berlusconi a perdu ses 2 derniers matchs de Serie A (Empoli et Milan AC en déplacement) mais avait remporté ses 3 matchs précédents (Spezia, Sampdoria et surtout Juve) et s'est également qualifié pour les 8de finales de Coupe d'Italie aux dépens de l'Udinese sur la période (2-3). 13de Serie A mais avec le même nombre de points que Monza, Bologne avait très mal démarré sa saison, mais va un peu mieux. Les mauvais résultats pour commencer cet exercice ont causé l'éviction de l'emblématique Sinisa Mihajlovic, remplacé par Thiago Motta. L'ancien Parisien a lui aussi vécu des difficultés à son arrivée mais il a vu ses joueurs remporter leur dernier match. C'était à domicile face au mal classé Lecce (2-0). Face à une équipe de Bologne prenable, Monza pourrait faire honneur à Pablo Mari en s'imposant devant ses supporters.