Pronostic Monza Atalanta : analyse, cotes et pronos du match de Serie A

L’Atalanta enchaîne à Monza

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Monza - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatrième de Serie B l’an passé, Monza a obtenu la montée en Serie A lors des playoffs où le club de Berlusconi a dominé successivement Brescia et Pise. Les Biancorossi connaissent une entame difficile dans l’élite puisqu’ils ont perdu tous leurs matchs. En effet, Monza s’est incliné face au Torino (1-2), le Napoli (4-0), l’Udinese (1-2) et en milieu de semaine contre la Roma (3-0). La seule bonne note est venue de la Coppa Italia avec une qualification aux dépens de Frosinone (3-2). Monza vise le maintien et a recruté plusieurs éléments cet été, dont l’ancien de la maison, Pessina. Champion d’Europe avec l’Italie, l’ancien de l’Atalanta est le nouveau capitaine des Biancorossi. Les Pablo Mari, Petagna ou Marlon sont également arrivés lors du mercato.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atalanta Bergame sort d’une saison blanche au cours de laquelle lan’a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Cet été, le club bergamasque a vu Pessina ou Miranchuk quitter le club tandis que les Soppy ou Okoli sont arrivés. Sans faire de bruit, l’Atalanta réalise une excellente entame de Serie A dont elle partage la tête avec la Roma. Seulement tenue en échec par le Milan AC (1-1), laa dominé la Sampdoria (0-2) et Vérone (0-1). En milieu de semaine, les Bergamasques se sont imposés face à un Torino qui réalisait également un départ intéressant (3-1). L’homme du match a été leBatave Koopmeiners qui a inscrit un triplé. Sur sa lancée, l’Atalanta devrait prendre le dessus sur Monza qui a perdu tous ses matchs de championnat.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monza Atalanta détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !